Отмечается, что среди проектов решения общего собрания акционеров — утверждение финансового результата 2020 года и выплата фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме около 2045 грн (около 5 тысяч рублей) за счет резервного капитала.
В прошлом году активы МАУ снизились с 14,9 млрд грн (около 37 млрд рублей) до 9,2 млрд грн (около 23 млрд рублей), суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн (около 4 млрд рублей) с 969 млн грн (около 2,5 млн рублей) в 2019 году.
Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.
Одним из владельцев МАУ является олигарх Игорь Коломойский, ему принадлежит 25% акций компании.