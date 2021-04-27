Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) завершила 2020 год с убытком в 4,5 млрд грн (около 12 млрд рублей) против 1,6 млрд грн (около 3 млрд рублей) прибыли в 2019 году. Об этом 27 апреля говорится в сообщении компании о проведении 28 мая всеобщих собраний акционеров

Украина вернула Ирану на доработку отчет по катастрофе МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В прошлом году активы МАУ снизились с 14,9 млрд грн (около 37 млрд рублей) до 9,2 млрд грн (около 23 млрд рублей), суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн (около 4 млрд рублей) с 969 млн грн (около 2,5 млн рублей) в 2019 году.

Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

Одним из владельцев МАУ является олигарх Игорь Коломойский, ему принадлежит 25% акций компании.