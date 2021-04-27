В Одессе на 2 мая запланирован марш ветеранских и националистических организаций. Об этом сообщил 26 апреля Telegram-канал PavlovskyNews

В Доме профсоюзов на Майдане решили открыть покерный клуб © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в посте.

В 2014 году 2 мая во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек, более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии погибло в Доме профсоюзов. Позже следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского горсовета в этот день чтят память погибших. В этом году райсовет решил установить на Доме профсоюзов памятную доску. Это спровоцировало митинги и протесты.