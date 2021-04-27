По Мелитополю в Запорожской области разъезжает нетрезвый водитель за рулем красных «жигулей». Об этом 27 апреля предупредили в Telegram-канале melitopol_gram

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«Внимание, жители улицы Монастырской! Летает пьяный в стельку. Сегодня просто выполз из машины в магазин. Берегите себя и детей», — предупредили в группе.

В начале апреля нетрезвый водитель удивил поведением полицейских во Львове. Мужчина был настолько не в себе, что вместо документов предъявил патрульным колбасу. Также он был не в состоянии пройти медицинское освидетельствование.