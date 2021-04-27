Гражданина в состоянии алкогольного опьянения заметили местные жители. Причем ситуация очень опасная — водитель буквально выползал из «жигулей».
«Внимание, жители улицы Монастырской! Летает пьяный в стельку. Сегодня просто выполз из машины в магазин. Берегите себя и детей», — предупредили в группе.
В начале апреля нетрезвый водитель удивил поведением полицейских во Львове. Мужчина был настолько не в себе, что вместо документов предъявил патрульным колбасу. Также он был не в состоянии пройти медицинское освидетельствование.