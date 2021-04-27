Согласно прогнозу Диденко, потепление — температура воздуха +11…+15 градусов — придет на Украину уже в ближайшие дни. Холода (+8…+10 градусов) сохранятся только в Сумской области.
При этом в праздник Пасхи погода станет уже по-настоящему теплой.
«По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на западе, севере и в центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17…+23 градусов. А на востоке и юге — только ночные зори, дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18 градусов», — сообщила синоптик.
Как ранее предсказал народный синоптик Леонид Горбань, с середины мая потеплеет до +22…+24 градусов, а с 23 мая — до 28 градусов. Лето, как и весна, отметится перепадами температур — знойные дни будут сменяться похолоданием и ливнями.