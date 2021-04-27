В конце апреля — начале мая на Украине потеплеет, однако ожидаются ливни с грозами. Об этом рассказали украинские синоптики Наталья Диденко и Леонид Горбань, передает 27 апреля kp.ua

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При этом в праздник Пасхи погода станет уже по-настоящему теплой.

«По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на западе, севере и в центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17…+23 градусов. А на востоке и юге — только ночные зори, дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18 градусов», — сообщила синоптик.

Как ранее предсказал народный синоптик Леонид Горбань, с середины мая потеплеет до +22…+24 градусов, а с 23 мая — до 28 градусов. Лето, как и весна, отметится перепадами температур — знойные дни будут сменяться похолоданием и ливнями.