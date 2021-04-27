Депутаты Рады планируют в скором времени отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом 27 апреля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве фракции «Слуга народа»

Степанов рассказал о заполненности украинских больниц © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что Степанов не выполнил ряд обещаний, которые давал лично президенту Владимиру Зеленскому. Министра все еще не назначают, поскольку нет новой кандидатуры. При этом уже сообщается о вероятном сменщике Степанова, который не хотел бы работать в статусе и.о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

Ранее в СМИ появились сообщения об увольнении Степанова 29 апреля со ссылкой на источники в Офисе президента. В целом история об увольнении Степанова длится уже более полугода, поскольку депутаты недовольны реализацией плана по поставкам вакцины от коронавируса.