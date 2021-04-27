«Такие планы (отправить Степанова в отставку на этой неделе — ред.) были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция», — рассказал собеседник издания.
Он также отметил, что Степанов не выполнил ряд обещаний, которые давал лично президенту Владимиру Зеленскому. Министра все еще не назначают, поскольку нет новой кандидатуры. При этом уже сообщается о вероятном сменщике Степанова, который не хотел бы работать в статусе и.о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.
Ранее в СМИ появились сообщения об увольнении Степанова 29 апреля со ссылкой на источники в Офисе президента. В целом история об увольнении Степанова длится уже более полугода, поскольку депутаты недовольны реализацией плана по поставкам вакцины от коронавируса.