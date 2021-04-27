Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Министерство иностранных дел ФРГ не делать непродуманных заявлений относительно закрытия Россией части акватории Черного моря, передает 27 апреля РИА Новости

Госдеп назвал запрет РФ на проход судов в Черном море эскалацией © Public domain / Loren

Он добавил, что РФ вправе принимать любые решения в своих территориальных водах и назвал заявление Германии «публичной пеной в угоду США».

Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря до 31 октября. Речь идет об участке акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, районе у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшом участке около западной оконечности Крыма. Все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

В МИД ФРГ заявили, что считают это решение беспрецедентным и нарушающим международное право, так как «речь идет о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма».