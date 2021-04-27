«Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы международного права и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений», — сказал Гемпель.
Он добавил, что РФ вправе принимать любые решения в своих территориальных водах и назвал заявление Германии «публичной пеной в угоду США».
Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря до 31 октября. Речь идет об участке акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, районе у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшом участке около западной оконечности Крыма. Все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.
В МИД ФРГ заявили, что считают это решение беспрецедентным и нарушающим международное право, так как «речь идет о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма».