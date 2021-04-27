«В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%», — заверил Степанов.
По его словам, максимальная заполненность (71%) сейчас в Хмельницкой области.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после пасхальных праздников ситуация с коронавирусом на Украине может стать хуже из-за большого скопления людей на территориях церквей. Он призвал глав церквей обратиться к людям и попросить их соблюдать противоэпидемические меры во время посещения церквей.
С начала пандемии заболели больше 2 миллионов украинцев, умерли свыше 42,5 тысячи пациентов.