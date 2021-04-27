Больницы на Украине заполнены ковидными больными на 52%. Об этом 26 апреля в эфире ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

Министр Степанов прокомментировал конфликт с главой Минфина © скриншот с видео "DumskayaTV"

По его словам, максимальная заполненность (71%) сейчас в Хмельницкой области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после пасхальных праздников ситуация с коронавирусом на Украине может стать хуже из-за большого скопления людей на территориях церквей. Он призвал глав церквей обратиться к людям и попросить их соблюдать противоэпидемические меры во время посещения церквей.

С начала пандемии заболели больше 2 миллионов украинцев, умерли свыше 42,5 тысячи пациентов.