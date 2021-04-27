«Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит», — сказал Николенко, комментируя объявление сотрудника посольства Украины в России персоной нон грата.
Он назвал высылку сотрудника посольства Украины в РФ «очередной провокацией российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России».
Накануне в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен персоной нон грата и ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В МИД РФ указали, что сделали это на основе принципа взаимности в ответ на действия Украины, 19 апреля объявившей персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.
На прошлой неделе Украина объявила о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова. Так Киев ответил на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.