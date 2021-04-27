Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время объявит о высылке российского дипломата по принципу взаимности. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель министерства Олег Николенко, передает «Интерфакс»

Украина решила вести войну с Россией до последнего дипломата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он назвал высылку сотрудника посольства Украины в РФ «очередной провокацией российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России».

Накануне в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен персоной нон грата и ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В МИД РФ указали, что сделали это на основе принципа взаимности в ответ на действия Украины, 19 апреля объявившей персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.

На прошлой неделе Украина объявила о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова. Так Киев ответил на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.