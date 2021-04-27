Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал переход страны к использованию новейших ядерных реакторов. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба главы государства

Чернобыльская АЭС перешла на особый режим работы © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк Рафаэлем Мариано Гросси Зеленский заявил, что Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации своей энергетической системы с системой Евросоюза.

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — сказал он.

Зеленский отметил, что республика планирует перейти к использованию новейших реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160.

Накануне исполнилось 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС.