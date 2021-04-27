«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в материале.
Макрон, как сообщается, призвал Путина снизить градус напряженности. Французский лидер заявил о необходимости отвести войска от границы с Украиной, а также придерживаться режима прекращения огня.
Обе стороны подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия в «нормандском формате» реализации Минских соглашений.