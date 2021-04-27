Президент России Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эммануэля Макрона на провокационные действия Киева. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Кремля

Донбасс на линии огня © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в материале.

Макрон, как сообщается, призвал Путина снизить градус напряженности. Французский лидер заявил о необходимости отвести войска от границы с Украиной, а также придерживаться режима прекращения огня.

Обе стороны подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия в «нормандском формате» реализации Минских соглашений.