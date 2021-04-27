Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Павел Фролов 26 апреля в эфире телеканала «Наш» призвал привести к власти в России олигархов

Кость Бондаренко: Сегодняшние олигархи уже не те, что были в начале 2000-х © РИА Новости, Нина Зотина

Парламентарий отметил, что президент России Владимир Путин «не сдаст эти российские геополитические имперские интересы», в которых либо вообще нет Украины, либо она как марионетка. Согласно его мнению, только в случае прихода к власти в России олигархической оппозиции на нее можно будет эффективно воздействовать с помощью экономических санкций.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет в случившемся Россию. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.