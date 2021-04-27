На Украине резко выросли тарифы на газ в связи с автоматическим переводом граждан на годовые тарифы с 1 мая. Об этом 26 апреля сообщило издание «Обозреватель»

Названо число украинцев, считающих заниженными тарифы на коммуналку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом на данный момент украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рублей) за кубометр.

Из-за изменения тарифов некоторым жителям страны придется платить почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей) в месяц больше при условии, что отопление газовое.

В марте сообщалось, что подавляющее большинство (93%) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство и президента Украины.