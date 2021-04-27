Эксперт пояснил, что вооруженные силы должны либо использоваться, либо их надо возвращать в казармы, но держать в напряжении очень долго довольно большой контингент как с одной, так и с другой стороны — контрпродуктивно.
«Поэтому я как отмерил этот период под конец апреля [так и придерживаюсь его]: если ничего не случится, то ничего не случится. Ситуация начнет разряжаться», — констатировал Золотарев.
Политолог отметил, что слишком длительный режим прекращения огня, который так и не был подкреплен политическим урегулированием, воспринимается военными лишь как передышка, пауза в войне, и за этим неизбежно следует обострение.
Любой конфликт неизбежно заканчивается переговорами, другое дело, что это могут быть две равноправные стороны или это могут быть победители и побежденные, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.