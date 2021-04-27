На период с 15 по 25 апреля в Донбассе не произошло полномасштабного возобновления конфликта. Следовательно, и дальше ничего не случится. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: политолог Андрей Золотарев о санкциях США против России © Facebook, Золотарев Андрей

«Поэтому я как отмерил этот период под конец апреля [так и придерживаюсь его]: если ничего не случится, то ничего не случится. Ситуация начнет разряжаться», — констатировал Золотарев.

Политолог отметил, что слишком длительный режим прекращения огня, который так и не был подкреплен политическим урегулированием, воспринимается военными лишь как передышка, пауза в войне, и за этим неизбежно следует обострение.

Любой конфликт неизбежно заканчивается переговорами, другое дело, что это могут быть две равноправные стороны или это могут быть победители и побежденные, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.