Строительству газопровода «Северный поток – 2» сейчас пытаются придать политический окрас, в связи с чем возможны вооруженные провокации в Балтийском море, на которые способна Польша. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

Владимир Ераносян: кто он © Facebook, Владимир Ераносян Андрей Минин заявлял, что строительный флот «Северного потока – 2» подвергается регулярным провокациям иностранных гражданских и военных судов, которые создают прямую угрозу безопасности судов проекта. По его словам, наблюдаются спланированные провокации с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов.

Специалист отметил, что польская сторона обладает миноукладчиком «Краков», который может устанавливать мины, а потом выдать их за мины времен Второй мировой войны.

«У них есть старая подводная лодка "Кобен" (одна из двух, которые действуют в составе ВМС Польши) норвежского производства шестидесятых годов. Но она, имея водоизмещение в 500 тонн, может повредить тросы и турели, которыми обеспечиваются системы якорного позиционирования. А ведь это высокоточная работа нашего трубоукладчика "Фортуна". Это 12 якорей, и трубоукладчик огромного водоизмещения должен сохранять курс. Он должен быть четко на курсе, потому что трубы весят по 24 тонны, с бетонной обшивкой. Их очень трудно монтировать, нужны термоусадочные манжеты, люди работают на глубине», — пояснил Ераносян.

Любая провокация простой рыболовецкой шхуны тоже очень опасна, так как она может повредить трос, мотор якобы выйдет из-под контроля, и все это приведет к дорогостоящему ремонту, который отнимет время, заключил собеседник издания.

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