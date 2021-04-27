По мнению девушки, курение, причем не только обычных сигарет, но также электронных и кальяна, приводит к ускоренному развитию в организме геронтогенов, то есть токсинов из окружающей среды, стимулирующих старение.
«Замечали ли вы, что у курящих людей отвратительная кожа? Токсины, которые поступают из окружающей среды, являются одной из основных причин быстрого старения организма. А когда человек намеренно вдыхает в себя такой дым, он во много раз ускоряет данные процессы!» — написала Барби.
По ее словам, ученые даже провели исследование на мышах, выяснив, что именно провоцирует развитие геронтогенов: быстрые углеводы (сладости), мышьяк, жиры, а также сигаретный дым и солнечный свет.
«Я сама не раз наблюдала у людей отвратительную кожу, сухую, после того как пройдет летний сезон, в котором они постоянно загорают. Вообще я искренне не понимаю, что красивого в загаре??? По-моему, это смотрится, мягко говоря, странно и неаристократично», — завила Лукьянова.
Наука о влиянии на организм человека другого мнения, давно доказано, что дозированные солнечные лучи не только полезны для организма, но и жизненно необходимы. Без них начинает буксовать работа гормональной системы из-за низкой выработки витамина D, что приводит к самым разным заболеваниям опорно-двигательного аппарата из-за размягчения костей.
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Валерии Лукьяновой 35 лет, ей приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.
Женщина вегетарианка, периодически практикует сыроедение и раздельное питание, а также рассказала подписчикам, что исключила из рациона углеводы. При этом Лукьянова занимается в спортзале.
К слову, несмотря на необычные взгляды блогерши, на нее подписан миллион человек.