Германия хотела бы, чтобы «Северный поток – 2» был достроен, поскольку любое государство старается добиться ситуации, когда у него было бы несколько опций, в том числе в области энергоснабжения. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Цель санкционной политики США — превратить Россию в страну-изгоя © РИА Новости, Нина Зотина Ангела Меркель заявила, что, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу «Северного потока — 2», отметив, что голубое топливо из этого трубопровода не хуже любого другого российского газа.

Даже если бы не было конфликта на Юго-Востоке Украины, Германия все равно была бы заинтересована во второй ветке газопровода, подчеркнул эксперт.

«Только что был опубликован доклад Национального совета по разведке США с возможными сценариями до 2040 года, там Германия практически не упоминается, хотя, казалось бы, это главный партнёр Америки в Европе. Чем меньше свободы рук у Германии, тем более она управляема из-за океана, поэтому Германия будет всегда выступать за "Северный поток — 2", а Вашингтон всегда будет выступать против», — указал Злобин.

По его словам, теми же самыми соображениями руководствуются и Украина, которой хотелось бы быть единственным источником энергоносителей на запад, и Россия, которая хотела бы обладать максимально широким вариантом доставки своих энергоресурсов на западные рынки.

В этом и состоит суть геополитического конфликта, когда у кого-то будет выбор, а у кого-то выбора не будет, заключил собеседник издания.

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