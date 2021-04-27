Среди некоторых уехавших в Россию граждан Украины стала распространяться странная теория о том, что право стать русским надо заслужить. Об этом рассказал харьковский публицист и социолог Дмитрий Губин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Губин о том, что мешает массовому переселению украинцев в Россию © Dmitry Gubin

«В основе ее идея: "Мы прошли всё и получили, а вы чем лучше? И вообще, вы не так встали, не спросили, как надо. Зарубите себе на носу: Россия никому ничего не должна. Это вы должны просить и заслуживать с виноватым видом. Ибо вы — трусы!" В ответ на это можно услышать от оставшихся: «Трусы — это вы! Вы удрали, пока мы боролись и попадали в тюрьму, носили передачи заключенным и ходили на суды. Вот приезжайте и покажите на собственном примере, как надо бороться и правильно вставать!"» — указал Губин.

По его мнению, подобного рода доктрины нужно не пускать на страницы уважаемых СМИ, не раскручивать их воинствующих носителей в медиафигуры, а в социальных сетях просто модерировать посредством чистки ленты и неучастия в такого рода ссорах.

Карантинные меры требуют особого такта и взвешивания своих слов, которые в иных случаях ничем не отличаются по своей убойной силе от вирусов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.