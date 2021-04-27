На данный момент Украина находится в таком ужасном состоянии, что даже с меньшей катастрофой, чем Чернобыльская, она не смогла бы справиться, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

В 1986 году, столкнувшись впервые с такой катастрофой, руководство СССР в короткие сроки сумело организовать работу на высоком уровне. Город Припять быстро эвакуировали и расселили жителей в другие места, сказал эксперт.

«Сейчас страна наша в таком состоянии, что упаси боже от того, чтобы хоть малая часть чего-то подобного повторилась», — полагает Анисимов.

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Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сотни работников пытались потушить пожар в течение 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.