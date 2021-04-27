В 1986 году, столкнувшись впервые с такой катастрофой, руководство СССР в короткие сроки сумело организовать работу на высоком уровне. Город Припять быстро эвакуировали и расселили жителей в другие места, сказал эксперт.
«Сейчас страна наша в таком состоянии, что упаси боже от того, чтобы хоть малая часть чего-то подобного повторилась», — полагает Анисимов.
Полный текст интервью читайте здесь.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе № 4 раздался взрыв.
Сотни работников пытались потушить пожар в течение 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.