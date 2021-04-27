Любые контакты между россиянами и украинцами сегодня заметно усложнились из-за карантинных мер, когда границы для многих категорий граждан стали непроходимыми. Об этом рассказал харьковский публицист и социолог Дмитрий Губин в интервью изданию Украина.ру

Маргарита Симоньян: Мы получили сотни резюме от уволенных на Украине сотрудников телеканалов © РИА Новости, Маргариты Симоньян о трудоустройстве сотрудников закрытых киевских телеканалов практически полностью обнуляется тем, что, даже если кто-то и решит ей воспользоваться, вряд ли сможет доехать до нового места работы, поскольку его на абсолютно законных основаниях не пустят пограничники.

«В прошлом году студенты с Украины, поступившие в российские вузы, не смогли попасть на занятия, ведь учеба — не повод для въезда. И вот теперь некоторых из них призывают в ВСУ. Очень многие люди уже более года не могут увидеть своих близких. В конце концов, если человеку здесь угрожает реальная опасность, то он не может бежать в сторону российской границы, если у него нет оснований для въезда», — обратил внимание Губин.

Собеседник издания добавил, что массовому переезду украинских граждан в РФ мешает жесткий и многоступенчатый порядок получения вида на жительство и гражданства, а также практическое отсутствие системной работы по переманиванию специалистов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.