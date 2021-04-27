Сейчас все заботы Нетаньяху направлены либо на формирование коалиции, либо на принятие законопроекта о проведении прямых выборов премьера-министра, поэтому на Украину и Россию у него просто нет времени, считает эксперт.
«Пока не будет найден выход из политического тупика, вряд ли Нетаньяху активно займется переговорными процессами», — сказал Цинкер.
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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам Корнийчука, израильский лидер не сказал нет, заверив, что он постарается сделать все, что в его силах.