Жизненно важные сферы потребления Казахстана во многом зависимы от российских товаров, поэтому при желании Россия может создать серьезные проблемы для страны, рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

По некоторым оценкам, от 50 до 60 процентов импортного продовольствия Казахстана имеет российское происхождение. Также у государства есть серьезная зависимость и от транспортных коммуникаций России, сказал эксперт.

«Россия может достаточно быстро и легко выключить Казахстан. <…> Если сейчас прекратить или свести к минимуму импорт продовольствия, в республике начнутся серьезные проблемы», — сказал Грозин.

Грозин рассказал о еще одной отрасли, в которой Узбекистан переиграл Казахстан © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Если сейчас на трубопроводах России, по которым казахская нефть течет в Евросоюз, начнется долговременная профилактика, в казахстанский бюджет перестанут поступать 2,5-3 млрд долларов, которые он получает ежемесячно, отметил он.

Это тоже не будет способствовать стабильности и устойчивому социально-экономическому развитию республики, подчеркнул Грозин.