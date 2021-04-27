По некоторым оценкам, от 50 до 60 процентов импортного продовольствия Казахстана имеет российское происхождение. Также у государства есть серьезная зависимость и от транспортных коммуникаций России, сказал эксперт.
«Россия может достаточно быстро и легко выключить Казахстан. <…> Если сейчас прекратить или свести к минимуму импорт продовольствия, в республике начнутся серьезные проблемы», — сказал Грозин.
Также у Казахстана есть серьезная зависимость и от транспортных коммуникаций России, добавил эксперт.
Если сейчас на трубопроводах России, по которым казахская нефть течет в Евросоюз, начнется долговременная профилактика, в казахстанский бюджет перестанут поступать 2,5-3 млрд долларов, которые он получает ежемесячно, отметил он.
Это тоже не будет способствовать стабильности и устойчивому социально-экономическому развитию республики, подчеркнул Грозин.