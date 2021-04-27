Певица Лариса Долина, которую подозревают в большом количестве пластических операций и неуемном использовании фотошопа, снова попала в скандал, возникший вокруг ее внешности. На этот раз исполнительница отхватила не только от рядовых подписчиков, но и от острой на язык блогерши Лены Миро. Последняя 25 апреля посвятила певице пост в своем ЖЖ

На днях Долина разместила в Instagram несколько постов, где похвасталась подписчикам своими новыми наградами.

«Покажу вам те награды, которые получила за последние полгода. На этом фото в моей руке статуэтка — премия "Легенда" на церемонии вручения премии "Виктория". Это не хвастовство, это желание поделиться с вами…» — написала Долина.

«Конечно, вы хорошо поете, но вот фотошоп зачем», «И опять Фейс Ап», «Что с лицом?????», «А вы кто вообще?» — ответили пользователи сети.

В последнее время 65-летняя певица активно привлекает внимание к своей персоне, многие ее действительно не узнают из-за сильно поменявшейся внешности. Артистка утверждает, что не использует фотошоп и не прибегала к услугам пластического хирурга, что ее подписчики высмеяли в сети.

«Разум должен быть впереди»: Гвердцители ответила, едет ли на «Славянский базар» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Лена Миро, которая призвала людей из ближайшего окружения Долиной отобрать у нее телефон.

«Я раньше думала, что Долина — просто злая. Однако, глядя на ее вусмерть отфотошопленные фотографии и читая ее комментарии по этому поводу, прихожу к выводу, что легендарная в среде трех с половиной вышивальщиц певица — еще и откровенно глупая баба. А вообще, я так думаю: не была в молодости красивой — нечего и в старости начинать, даже в фоторедакторе», — написала блогер.

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В последнее время Долина отметилась и другими скандалами. Так, например, в программе «Музыкалити» Максима Галкина она разругалась с молодой тиктокершей Валей Карнавал, порекомендовав той сначала получить музыкальное образование и научиться петь и только потом объявлять себя звездой. Позже певица повздорила и с музыкантом Борисом Гребенщиковым, за что позже ей были приписаны безответные чувства к музыканту.