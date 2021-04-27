Массовому переезду украинских граждан в РФ мешает жесткий и многоступенчатый порядок получения вида на жительство и гражданства, а также практическое отсутствие системной работы по переманиванию специалистов. Об этом рассказал харьковский публицист и социолог Дмитрий Губин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Губин о том, что мешает массовому переселению украинцев в Россию © Dmitry Gubin

«Если бы три с половиной века назад были нынешние практики и дискуссии, то это выглядело бы так: "Это за что беглым от ляхов подданство давать, да еще в придачу и земли по Донцу? Пусть сначала каждый из них заплатит за въезд по десять золотых, потом пять лет на рудниках отработает, а опосля всего будем решать, можно ли его дворовым к князю Хованскому определять. А если не заслужил, то отдадим обратно людям Яна-Казимира". Представляю себе, что бы сказал царь Алексей Михайлович, если бы он такое услышал. Дьяк Грибоедов в Уложении четко прописал, что надлежит делать с предшественниками носителей таких идей. На то и пыточная изба», — констатировал Губин.

Он добавил, что прибывшие в РФ граждане Украины сегодня напоминают «третью волну» (70-80-е годы) советских граждан, эмигрировавших в Израиль, поскольку и та и другая волны эмиграции носили вынужденный или идейный характер, и зачастую люди оказывались за границей налегке и испытывали большие трудности, в том числе материальные.

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