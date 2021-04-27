Украина будет делать то, что скажут США, а Америка в это время продолжит использовать украинское государство в качестве своего личного «холопа», рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Если украинским политикам прикажут зажигать свечу в честь памяти голодомора — они будут это делать, но ровно настолько, насколько им позволят западные «друзья», сказал эксперт.

«Украина рада стать таким боевым холопом, и их дипломатия будет действовать в тех рамках, которые установят ее внешние управители», — сообщил Грозин.

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Поставить свою власть и выжать страну досуха. Чего США хотят от Украины © REUTERS, Jonathan Ernst Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.