Спад экономического сотрудничества на Украине происходит из-за общей экономической ситуации в стране, а также из-за ухудшающихся отношений с Россией, рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Также есть и объективные факторы приближающейся украинской экономической катастрофы, одним из которых являются разладившиеся отношения с Туркменией из-за появления у нее газового потребителя в виде Китая, считает эксперт.

«С одной стороны, это отражение общей экономической ситуации на Украине. С другой стороны, на словах воюя с Россией, очень трудно посылать через РФ товарные потоки в прежнем объеме. Во-первых, "патриоты" не понимают, а во-вторых, Москва перестала закрывать на это глаза», — сказал Грозин.

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Грозин рассказал о еще одной отрасли, в которой Узбекистан переиграл Казахстан © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Украина хочет предложить стратегию, подразумевающую заключение двусторонних договоренностей между Киевом и странами постсоветского пространства (Казахстан, Туркмения, Узбекистан), а также странами, находящимися за периметром в прошлом советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия).

Это будет некая сетевая модель, которая предполагает относительное равенство участников при разности военных, политических и экономических потенциалов, и Киев будет играть роль некоего координатора этого проекта.