Также есть и объективные факторы приближающейся украинской экономической катастрофы, одним из которых являются разладившиеся отношения с Туркменией из-за появления у нее газового потребителя в виде Китая, считает эксперт.
«С одной стороны, это отражение общей экономической ситуации на Украине. С другой стороны, на словах воюя с Россией, очень трудно посылать через РФ товарные потоки в прежнем объеме. Во-первых, "патриоты" не понимают, а во-вторых, Москва перестала закрывать на это глаза», — сказал Грозин.
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Ранее сообщалось, что Киев в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернул в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнес-активность.
Украина хочет предложить стратегию, подразумевающую заключение двусторонних договоренностей между Киевом и странами постсоветского пространства (Казахстан, Туркмения, Узбекистан), а также странами, находящимися за периметром в прошлом советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия).
Это будет некая сетевая модель, которая предполагает относительное равенство участников при разности военных, политических и экономических потенциалов, и Киев будет играть роль некоего координатора этого проекта.