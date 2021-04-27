Челка-шторка, или челка-занавеска, впервые произвела настоящий фурор 50 лет назад и вот спустя половину столетия грандиозно вернулась в моду. В прошлом году она уже покорила многих своей простотой и лаконичностью, и в сезоне весна-лето 2021-го интерес к этой челке вновь оживился.
Челку на две стороны сегодня выбирают модели, знаменитости и модные блогеры, и это не случайно. Во-первых, такая челка универсальна и красиво смотрится на волосах любого типа. В зависимости от состояния волос парикмахер может «подогнать» челку под вас — добавить градуировку или рваные концы. Идеально челка-занавеска подходит обладательницам длинных и средних волос, хотя и те, кто носит каре, тоже могут себе ее позволить.
Во-вторых, она плавно растекается на две стороны, из-за чего акценты смещаются с подбородка на область глаз.
Еще одним преимуществом челки-шторки является то, что ее несложно укладывать, в отличие от прямой челки. Поэтому если вы не готовы по утрам тратить много времени на то, чтобы привести прическу в порядок, то челка-занавеска — идеальный вариант.
Кроме того, такая челка красиво отрастает, а при желании ее можно спрятать за ушами или закрепить заколками.