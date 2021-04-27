Украинское издание glavred.info 26 апреля посоветовало гражданам полоскать волосы рисовой водой для густоты и блеска

Тодоренко призналась, что отстригла волосы из-за вшей © Регина Тодоренко/Инстаграм

Приготовить ее не составит труда: промойте 100 граммов риса, залейте водой (пол-литра), оставьте на полчаса. Потом процедите рис, а воду, в которой он настаивался, перелейте в другую миску.

Помойте волосы шампунем. На чистые волосы нанесите рисовую воду — ее нужно втереть в кожу головы, через 20 минут смойте теплой водой. Процедуру необходимо повторять как можно чаще.