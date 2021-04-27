По данным издания, в такую воду попадают все питательные вещества рисовых зерен — минералы, витамины B и E, большое количество антиоксидантов и аминокислот.
Приготовить ее не составит труда: промойте 100 граммов риса, залейте водой (пол-литра), оставьте на полчаса. Потом процедите рис, а воду, в которой он настаивался, перелейте в другую миску.
Помойте волосы шампунем. На чистые волосы нанесите рисовую воду — ее нужно втереть в кожу головы, через 20 минут смойте теплой водой. Процедуру необходимо повторять как можно чаще.