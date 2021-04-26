Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира в Донбассе, именно так объясняется его отказ идти на прямые переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова приводит 26 апреля Луганский информационный центр (ЛИЦ)

О том, что Киев должен вести диалог с Донецком и Луганском, если действительно хочет мира в Донбассе, заявлял президент России Владимир Путин. Однако Зеленский отказался от диалога, назвав жителей Донецка и Луганска «террористами».

«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идёт на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора!», — подчеркнул Пасечник.

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Причина этого в том, что украинские власти несамостоятельны и выполняют распоряжения заокеанских хозяев.

«Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждём решения не Зеленского, а его кураторов», — сказал глава ЛНР.

Он подчеркнул, что «по-прежнему готов к диалогу, любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи».