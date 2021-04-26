Предложения украинских властей о перемирии на период пасхальных праздников не более чем слова до тех пор, пока Киев не начнет вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает «Интерфакс» 26 апреля со ссылкой на источник в Народных Республиках, принимающий участие в переговорном процессе

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) почти согласовала «пасхальное перемирие» в Донбассе. Однако источник агентства отметил, что есть условие успешности этих переговоров.

«Перемирие будет действовать тогда, когда удастся согласовать соответствующие контрольные инструменты, а это в первую очередь прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — цитирует агентство слова источника.

Табуированное перемирие. Почему Киев молчит о том, за что его похвалил Донбасс? © REUTERS, Oleksandr Klymenko Владимир Путин.

Однако ответ представителей украинской власти не оставил сомнений в том, что такой диалог маловероятен.

Президент Зеленский заявил, что никаких переговоров с «террористами» он вести не собирается.

Кроме того, представители Украины в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) игнорируют представителей ДНР и ЛНР в данном органе, рассказал источник «Интерфакса».

Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Дмитрий Разумков сказал, что нет смысла говорить с теми, кто не самостоятелен в принятии решений, имея в виду власти ДНР и ЛНР.

Ранее Украина неоднократно своими действиями давала понять, что не самостоятельна в своей внутренней и внешней политике и в весьма большой степени руководствуется указаниями из Вашингтона.