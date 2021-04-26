Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) почти согласовала «пасхальное перемирие» в Донбассе. Однако источник агентства отметил, что есть условие успешности этих переговоров.
«Перемирие будет действовать тогда, когда удастся согласовать соответствующие контрольные инструменты, а это в первую очередь прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — цитирует агентство слова источника.
Ранее о том, что Украина должна вести диалог с Донецком и Луганском, если действительно хочет мира в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
Однако ответ представителей украинской власти не оставил сомнений в том, что такой диалог маловероятен.
Президент Зеленский заявил, что никаких переговоров с «террористами» он вести не собирается.
Кроме того, представители Украины в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) игнорируют представителей ДНР и ЛНР в данном органе, рассказал источник «Интерфакса».
Кроме того, спикер Рады Дмитрий Разумков сказал, что нет смысла говорить с теми, кто не самостоятелен в принятии решений, имея в виду власти ДНР и ЛНР.
Ранее Украина неоднократно своими действиями давала понять, что не самостоятельна в своей внутренней и внешней политике и в весьма большой степени руководствуется указаниями из Вашингтона.