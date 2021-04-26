Киевский режим в ответ на высылку своего дипломата из России в скором времени примет зеркальную меру, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Его слова приводит РИА Новости 26 апреля

Данное решение может послужить причиной обмена подобными мерами между Москвой и Киевом вплоть до закрытия диппредставительств в странах.

«В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — цитирует агентство Николенко.

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17 апреля ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка в момент получения им закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Логичным следствием этого стала высылка Сосонюка из России. В ответ МИД Украины 19 апреля выслал старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Однако в МИД РФ заявили, что российское внешнеполитическое ведомство не может рассматривать эти действия Киева как симметричную меру и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.

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26 апреля из России был выслан еще один украинский дипломат, причем в МИД РФ заявили, что «в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России».

Таким образом, в случае высылки еще одного российского дипломата из Украины аналогичный шаг будет сделан и российской стороной, что немедленно породит такое же действие со стороны киевского режима.

Данный процесс может закончиться высылкой последнего российского дипломата из Украины и украинского из России, если ни одна из сторон не откажется от своих притязаний.