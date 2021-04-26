Для России самый простой путь нейтрализации всех натовских группировок в Черном море — это перемещение по внутренним водам каспийской флотилии на Черноморский флот. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

Ераносян: закрытие неба над Крымом — к чему готовится Россия? © Украина.ру

«Там есть шесть дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Это самые бесшумные подводные лодки в мире, они стоят по триста миллионов долларов. Ни одна страна мира не может сравниться с ними ни по ударной мощи, ни по уровню шума. Кроме этого у нас есть большие десантные корабли. У нас есть корабль «Бора», я лично знаком с конструктором Корольковым, который делал этот корабль. Эти корабли на воздушной подушке самые скоростные в мире. Они могут перемещать наш десант, нашу морскую пехоту. Там есть наша 810-я бригада морской пехоты боеготовая абсолютно», — указал Ераносян.

Если вдруг румыны или какая-то группировка НАТО заблокируют Днестр, чтобы каким-то образом нейтрализовать в Приднестровье российских миротворцев (а это тоже возможно одновременно с эскалацией в Донбассе), Черноморский флот включит все свои активы, которые есть, заключил собеседник издания.

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