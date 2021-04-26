ЕНП возглавляет экс-президент Польши Дональд Туск. В Европарламенте у партии 187 мест из 705, что делает ее крупнейшей в Европейском парламенте группой депутатов.
«Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕНП. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС 19 апреля отказался проголосовать по новым санкциям. ЕНП поддерживает расширение санкций (против России). Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT», — цитирует агентство представителя фракции.
Как отмечается, на пленарной сессии Европарламента 26-29 апреля пройдут дебаты по отношениям с Россией. 28 апреля ожидается выступление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Последний выступит с докладом по делу Навального, взрывам в Врбетице в 2014 году и ситуации у границ с Украиной.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
На Западе в последние годы постоянно заявляют, что Россию могут отключить от данной системы в рамках санкций против страны.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нельзя исключать реализацию такого рода угроз.