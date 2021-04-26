Европейская народная партия (ЕНП) выступила за расширение санкций против России в связи с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости 26 апреля со ссылкой на представителя ЕНП

ЕНП возглавляет экс-президент Польши Дональд Туск. В Европарламенте у партии 187 мест из 705, что делает ее крупнейшей в Европейском парламенте группой депутатов.

«Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕНП. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС 19 апреля отказался проголосовать по новым санкциям. ЕНП поддерживает расширение санкций (против России). Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT», — цитирует агентство представителя фракции.

Беломайдан, который разрушит SWIFT. К чему приведет отключение Белоруссии © Facebook, SWIFT Careers Жозепа Борреля.

Последний выступит с докладом по делу Навального, взрывам в Врбетице в 2014 году и ситуации у границ с Украиной.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

На Западе в последние годы постоянно заявляют, что Россию могут отключить от данной системы в рамках санкций против страны.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нельзя исключать реализацию такого рода угроз.