Специалист отметил, что для этого Киев пытается привлечь силы США и других стран НАТО, их радиолокационные системы, включая РЛС корабельной группировки, которая ранее сосредотачивалась в Черном море.
«Тот же самый «Кристобаль Колон» имеет на борту очень хорошие радиолокационные станции. Понятно, что у нас есть все средства на Черноморском флоте и для радиоэлектронной борьбы, и береговые ракетные комплексы «Бал» с Х-35 на 130 км, и «Бастионы», и подводные лодки 636.3 «Варшавянка», которые на борту несут «Калибры», — указал Ераносян.
У России есть все силы, чтобы противостоять этой группировке и уничтожить ее в случае чего, но по сути это будет означать Третью мировую войну, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.