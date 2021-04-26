Размещение Украиной в Краматорске у границ с ДНР-ЛНР комплексов ПВО-300 свидетельствует о том, что Киев готовится противостоять военно-космическим силам России. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

Владимир Ераносян: кто он © Facebook, Владимир Ераносян

«Тот же самый «Кристобаль Колон» имеет на борту очень хорошие радиолокационные станции. Понятно, что у нас есть все средства на Черноморском флоте и для радиоэлектронной борьбы, и береговые ракетные комплексы «Бал» с Х-35 на 130 км, и «Бастионы», и подводные лодки 636.3 «Варшавянка», которые на борту несут «Калибры», — указал Ераносян.

У России есть все силы, чтобы противостоять этой группировке и уничтожить ее в случае чего, но по сути это будет означать Третью мировую войну, заключил собеседник издания.

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