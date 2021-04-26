Поражение ВСУ в Донбассе выгодно США потому, что эта ситуация создаст ситуацию войны «до последнего украинца» и повод для масштабных антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру

Владимир Ераносян: кто он © Facebook, Владимир Ераносян

«Украина будет как прокси-сила, которая, приобретая «груз-200», тем не менее, тоже обречет Россию на какие-то потери. Как минимум там будут наши добровольцы, и это может каким-то образом стать детонатором еще и внутриполитического взрыва в России. И Навальный в ту же обойму пойдет», — констатировал специалист.

По его словам, хаос на Украине выгоден вдвойне американцам и Джо Байдену по той простой причине, что тогда они в хаосе решают свои экономические вопросы, а Украина в случае поражения превращается в полумахновское государство с кучей неподконтрольных боевиков.

«Не случайно в подписанной Зеленским военной доктрине указано, что гражданское общество в таком случае превращается в партизанские силы. То есть война до победного конца, городская герилья», — указал Ераносян.

Наконец, нельзя забывать, что на Украине есть радикалы, которым нужны социальные лифты, и они хотят прославиться на войне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.