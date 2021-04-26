На Украине за 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС сменилось шесть президентов и 25 правительств, но никто так и не выполнил данные еще в 1986 году обещания об установке медицинского центра, решения экологических и социальных проблем, сообщил эксперт.
«Для нашей власти все, общее с Россией, преступно. Поэтому и отношение к Чернобылю свинское», — сказал Анисимов.
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв.
Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.