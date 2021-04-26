Для украинских властей все, что хоть немного напоминает Россию и СССР, преступно, поэтому как к ликвидаторам аварии на ЧАЭС, так и к самим людям украинская власть относится без уважения, рассказал в интервью Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк «Для нашей власти все, общее с Россией, преступно. Поэтому и отношение к Чернобылю свинское», — сказал Анисимов. Полный текст интервью читайте здесь Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв. Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.