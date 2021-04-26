Как уточняется, дипломат покинет территорию страны до 1 мая.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также предупредили украинские власти, что если враждебные действия против сотрудников российского представительства продолжатся, то Москва примет дальнейшие ответные меры.