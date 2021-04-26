На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление.
Специалист пояснил, что именно поэтому Украина организует по стандартам НАТО новые полигоны в Мариуполе, в Северодонецке, в Широком Лане и Яворове.
«Там снайперов готовят усиленно ребята из «Форт-Брэгг», реально «зеленые береты», это 82-я дивизия ВДВ, выходец оттуда Ллойд Остин. Она же замыкается на 18-ю воздушно-десантную армию США. Они все перекидывают туда бриттов, шведов, англичан, которые тренируют убивать русских людей. Вот что сейчас происходит», — указал Ераносян.
Даже если Украина потерпит масштабное поражение в Донбассе, Россия, вынужденная защищать своих граждан, тоже понесет те или иные потери, и это будет использоваться Западом для создания внутриполитического взрыва в РФ, заключил собеседник издания.
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