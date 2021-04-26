Украинский дизайнер Андре Тан вспомнил, что познакомился с певицей Аллой Пугачевой во время ее гастролей на Украине. В Киев тогда еще совсем молодой модельер приехал специально, чтобы показать примадонне наряды, созданные им специально для нее, но получился конфуз. Об этом он 26 апреля рассказал в эфире программы «Неимоверная правда о звездах»

С бокалами и в БДСМ-нарядах: балет Maruv зажег в детском центре © Maruv/Инстаграм

«Я просто потерял дар речи. Когда я зашел к ней, сказал: "Здравствуйте, Алла". Она смотрела на себя в зеркало, медленно повернулась и сказала: "Для вашего возраста, молодой человек, я — Алла Борисовна". Ну и разговор сразу не задался. Она сказала: "Эскизы неплохие, но я в этом ходить не буду», — вспомнил украинец.

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К слову, дело было в 1997 году, когда Пугачевой было 48 лет, Тану — 15, а нынешнему супругу певицы Максиму Галкину — 21. В видео, которое пара выкладывает в сети, он чаще всего называет жену Аллочка и всегда на «ты».