Дизайнер признался, что он уже при приветствии допустил серьезную ошибку, которая в итоге свела всего его усилия на нет.
«Я просто потерял дар речи. Когда я зашел к ней, сказал: "Здравствуйте, Алла". Она смотрела на себя в зеркало, медленно повернулась и сказала: "Для вашего возраста, молодой человек, я — Алла Борисовна". Ну и разговор сразу не задался. Она сказала: "Эскизы неплохие, но я в этом ходить не буду», — вспомнил украинец.
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К слову, дело было в 1997 году, когда Пугачевой было 48 лет, Тану — 15, а нынешнему супругу певицы Максиму Галкину — 21. В видео, которое пара выкладывает в сети, он чаще всего называет жену Аллочка и всегда на «ты».