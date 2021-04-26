В качестве причины, по которой США должны спешно одобрить расширение финансирования для Киева, Арахамия назвал «наращивание российских войск вдоль украинских границ», а также «заметные шаги» по реформированию Украины.
«В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО», — сказал политик.
Комитет по иностранным делам сената США ранее принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону.
За документ еще должен проголосовать Конгресс, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену. После этого США могут нарастить размер ежегодной военной помощи Украине до $300 млн.
Ранее сообщалось, что Киев ожидает в рамках этой программы поставок летальных вооружений.