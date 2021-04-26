Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой ускорить принятие закона, увеличивающего ассигнования США на отправку военной помощи, говорится в сообщении на сайте украинской партии 26 апреля

В качестве причины, по которой США должны спешно одобрить расширение финансирования для Киева, Арахамия назвал «наращивание российских войск вдоль украинских границ», а также «заметные шаги» по реформированию Украины.

«В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО», — сказал политик.

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

За документ еще должен проголосовать Конгресс, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену. После этого США могут нарастить размер ежегодной военной помощи Украине до $300 млн.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает в рамках этой программы поставок летальных вооружений.