В здании Верховной Рады Украины 26 апреля открылась выставка «Уроки Чернобыля», приуроченная к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Однако представленная экспозиция и пояснения к ней ознаменовалась скандалом. Соответствующая информация была опубликована на странице «Сеть защиты интересов "А Н Т С"»

В понедельник, 26 апреля, мир вспоминает о крупнейшей техногенной катастрофе в истории — взрыве на Чернобыльской АЭС. Три с половиной десятка лет назад на 4-м энергоблоке атомной станции произошел пожар и мощный выброс радиации.

Миллиарды от туризма и животные из Красной Книги. Что сегодня происходит в Чернобыле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судя по опубликованным фото, среди экспонатов почему-то оказалось изображение российского герба с автоматом, картинка с микрофоном с надписью F*ck, а также другие плакаты, не имеющие прямого отношения к чернобыльской аварии.

Исходя из комментариев организаторов выставки, печальная годовщина событий на ЧАЭС — лишь повод к более широкой дискуссии о демократии, коррупции и даже «российской агрессии».

«Печальная дата 35-летия Чернобыля приходится на восьмой год российской агрессии с угрозами вторжения. <…> Наша международная конференция "Демократия в действии" — это о важности объединения усилий для противодействия авторитарным, коррумпированным режимам, которые в гибридных войнах используют стратегическую коррупцию, пропаганду, чтобы подрывать стабильность, мир и безопасность. Помним о жертвах Чернобыльской трагедии и работаем для победы Украины над агрессором», — сказала председатель конференции «Демократия в действии: Zero Corruption» Анна Гопко.

Данная выставка вызвала обсуждения в сети. Так, авторы украинского Telegram-канала «Шептун» задались вопросом, как такая экспозиция попала в Верховную Раду и как это все связано с трагическими событиями 35-летней давности.