Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в течение месяца-двух, но сначала нужно согласовать ее место и перечень вопросов для обсуждения. Об этом 26 апреля сказал в комментарии РИА Новости директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov Андрею Ермаку заняться организацией встречи.

«Такая встреча состоится, если удастся согласовать место и ее содержание. У меня пока есть сомнения в том, что можно согласовать место, которое устроило бы всех. И по повестке есть вопросы. Такая встреча не должна быть просто ради встречи… Я думаю, она могла бы состояться в течение месяца-двух», — считает Карасев.

По его словам, вероятнее всего, встреча пройдет в двустороннем формате, без привлечения других лидеров «нормандской четверки».

Ранее Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.