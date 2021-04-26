Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего Офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
«Такая встреча состоится, если удастся согласовать место и ее содержание. У меня пока есть сомнения в том, что можно согласовать место, которое устроило бы всех. И по повестке есть вопросы. Такая встреча не должна быть просто ради встречи… Я думаю, она могла бы состояться в течение месяца-двух», — считает Карасев.
По его словам, вероятнее всего, встреча пройдет в двустороннем формате, без привлечения других лидеров «нормандской четверки».
Ранее Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.