В Дарнице воздвигнуто несколько церквей, в которых хранятся книги с именами умерших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС для их вечного поминовения, сообщил эксперт.
«Была очень хорошая традиция начинать их ударом чернобыльского колокола на мемориальной могиле ликвидаторов в Чернобыльском храмовом мемориальном комплексе в Дарнице. Ликвидаторы говорили: в огне Чернобыля сгорел наш атеизм», — сказал Анисимов.
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв.
Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.