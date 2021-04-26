Традиционно памятные чернобыльские дни на Украине начинались с удара чернобыльского колокола на мемориальной могиле ликвидаторов в Чернобыле, рассказал в интервью Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Была очень хорошая традиция начинать их ударом чернобыльского колокола на мемориальной могиле ликвидаторов в Чернобыльском храмовом мемориальном комплексе в Дарнице. Ликвидаторы говорили: в огне Чернобыля сгорел наш атеизм», — сказал Анисимов.

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Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв.

Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.