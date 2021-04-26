Депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко официально находился в отпуске во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а регламентом это не запрещено. Об этом 26 апреля спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, который транслировали украинские СМИ

«Верховная Рада не делегировала Евгения Шевченко на встречу с Александром Лукашенко. По состоянию на 19-20 апреля он вообще находился в отпуске. Запретить любые перемещения гражданам и народным депутатам во время отпуска у меня возможности нет», — сказал Разумков.

От Шевченко до Гайдара. Следы великого и низкого в жизни Черкасс Александр Корниенко на брифинге сообщил, что продолжается сбор подписей за исключение Шевченко из фракции, и заявил, что лично голосовал за.

Шевченко 20 апреля сообщил, что приехал в Минск. Белорусские СМИ обнародовали фото и видео встречи Шевченко с Александром Лукашенко.

Для Киева поступок Шевченко считается недопустимым, поскольку украинские власти не признали результаты президентских выборов в Белоруссии, а Лукашенко считают нелегитимным президентом.

Ранее сообщалось, что Шевченко пообещал главе фракции Давиду Арахамии самостоятельно собрать подписи, чтобы выйти из фракции.

При этом, по словам Арахамии, на заседании фракции многие депутаты выступили против исключения Шевченко, поскольку одной из целей его поездки было налаживание связей с Белоруссией по трансплантации органов для украинских пациентов.