Доброволец полка «Азов» Александр Солощенко стал помощником мэра Бердянска Валерия Баранова. Об этом сообщила пресс-служба Бердянского горсовета 26 апреля

Нужна ли сакральная жертва для зачистки Нацкорпуса? © Павел Волков сообщении.

По образованию Солощенко менеджер, до начала конфликта в Донбассе был предпринимателем. С 2014 года — доброволец «Азова», с октября 2015 по май 2018 года проходил службу в Вооруженных силах Украины.

Возглавлял Бердянскую организацию «Нацкорпуса». В 2019 году был в числе активистов, которые заблокировали вход во дворец культуры в Бердянске, где должна была состояться встреча с общественностью кандидата в президенты Александра Вилкула, выдвинутого «Оппозиционным блоком». Солощенко плеснул в лицо Вилкулу зеленкой.

Неонациста задержали и возбудили против него уголовное дело, которое в апреле 2020 года закрыли в связи «с примирением потерпевшего с обвиняемым».