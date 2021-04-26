«Распоряжением городского головы с 26 апреля на должность помощника городского головы, уполномоченного по вопросам взаимодействия с силовыми структурами, военными частями, участниками АТО и членами их семей назначен Солощенко Александра Валерьевича. Он успешно прошел конкурсную процедуру и сегодня, 26 апреля, приступил к исполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.
По образованию Солощенко менеджер, до начала конфликта в Донбассе был предпринимателем. С 2014 года — доброволец «Азова», с октября 2015 по май 2018 года проходил службу в Вооруженных силах Украины.
Возглавлял Бердянскую организацию «Нацкорпуса». В 2019 году был в числе активистов, которые заблокировали вход во дворец культуры в Бердянске, где должна была состояться встреча с общественностью кандидата в президенты Александра Вилкула, выдвинутого «Оппозиционным блоком». Солощенко плеснул в лицо Вилкулу зеленкой.
Неонациста задержали и возбудили против него уголовное дело, которое в апреле 2020 года закрыли в связи «с примирением потерпевшего с обвиняемым».