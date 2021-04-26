Протестующие под Николаевским городским советом предприниматели малого бизнеса выступили против карантинных ограничительных мер на работу, ворвавшись в городской совет Николаева, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем. Об этом сообщает местное издание «Новости N» 26 апреля

Отмечается, что к зданию городского совета пришли предприниматели и перевозчики. Около двух часов они протестовали с требованием встречи с Сенкевичем, чтобы городская власть разрешила им работать. Мэр к митингующим не вышел, поэтому протестующие решили прорвать кордон охраны.

«Люди были настроены агрессивно… Слово взял организатор акции Андрей Толпекин, который потребовал провести исполком и принять решение о полноценной работе транспорта», — говорится в сообщении.

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Ранее появилась информация о том, что Николаеву разрешили запустить общественный транспорт и перевозить людей в часы пик. До этого Николаев просил Кабинет министров разрешить работу непродовольственных рынков в «красной» зоне карантина, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

За прошлые сутки в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев заболевания коронавирусом.