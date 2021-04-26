Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против ввода дополнительных санкций ЕС против России, назвав хорошие отношения с Россией условием стабильности в Европе. Его слова приводит РИА Новости 26 апреля

«Уже введенные ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её», — цитирует агентство политика.

Курц возвращается: Австрия получит прагматичного «зубастого» канцлера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Ранее в апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

В частности, США внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента и Генеральной прокуратуры.

В ответ аналогичные действия в отношении восьми американских высокопоставленных чиновников были предприняты российской стороной.