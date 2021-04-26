«Уже введенные ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её», — цитирует агентство политика.
Курц также отметил, что он против «дополнительных санкций как самоцели», подчеркнув, что необходима деэскалация, а не постоянное обострение отношений с Москвой.
Ранее в апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.
В частности, США внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента и Генеральной прокуратуры.
В ответ аналогичные действия в отношении восьми американских высокопоставленных чиновников были предприняты российской стороной.