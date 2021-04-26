Министерство культуры и информационной политики Украины считает, что необходимо внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом 26 апреля в 35-годовщину аварии на ЧАЭС заявил министр Александр Ткаченко в Telegram

«Чернобыль. Место, которое когда-то было перспективным и прорывным, за несколько минут перевернуло мир с ног на голову… Сейчас Чернобыль все еще вызывает мурашки на коже. 35 лет после. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на город-призрак и Зону отчуждения, которая хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией… Мы с МКИП (Министерство культуры и информационной политики. — Ред.) движемся к внесению Зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все», — написал Ткаченко.

Чтобы глубже погрузиться в событиях того времени, по словам министра, к годовщине Чернобыльской катастрофы запланирован ряд мероприятий. При поддержке министерства на ВДНХ в Киеве откроется выставка «Чернобыль. Путешествие».

Министр отметил, что выставка будет вмещать в себя семь блоков — архивные фотографии и видеоматериалы, работы всемирных художников, а также VR-путешествие в Чернобыль. Также подготовлена демонстрация того, как Зона отчуждения живет сейчас. Ткаченко отметил, что выставку можно будет посетить после снятия карантина.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.