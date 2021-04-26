Во время посещения Чернобыльской АЭС Зеленский объявил, что стороны конфликта в Донбассе близки к согласованию деталей перемирия, сообщило 26 апреля ИА Регнум

По словам президента Украины, 27 апреля состоится заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Главной задачей этого заседания станет доработка деталей соглашения о прекращении огня на время православной Пасхи.

«Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей», — заявил Зеленский.

Что мешает Зеленскому поехать в Москву для встречи с Путиным? © president.gov.ua

Конфликт на Донбассе начался весной 2014 года, его жертвами стали более 13 тысяч человек.

Несмотря на заключение Минских соглашений по урегулированию конфликта, их выполнение было заморожено украинской стороной.

Одним из ключевых пунктов избирательной кампании действующего президента Украины Владимира Зеленского стало обещание остановить войну.

Несмотря на это, на протяжении марта-апреля этого года ВСУ сконцентрировали значительные войска вдоль линии соприкосновения; наблюдатели говорят об усилении обстрелов с их стороны, что привело к гибели мирных жителей.