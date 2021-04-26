Украинские звезды шоу-бизнеса во главе с Алексеем Потапенко (Потапом) посвятили 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС музыкальный сингл «Вальс 86». Об этом министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал на своей странице в Facebook 26 апреля

«Недопущение панических слухов»: СБУ обнародовала секретные доклады о чернобыльской катастрофе © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

«Важно вспомнить, что память о зоне подогревают различными способами: выпускают игры и сериалы, книги и картины. Это также имеет свою роль для привлечения туристов. Но Чернобыль — не про развлечения. Он о памяти и ответственный туризм. Приехав сюда, посетители могут узнать об ужасной катастрофе, ее последствиях и о том, что как она разделила мир на "до" и "после". Это никогда не будет забыто. О трагедии Чернобыля должны продолжать говорить, петь, снимать кино. Ведь она навсегда вписана в нашу историю», — сказал Ткаченко.

Слова и музыку для «Вальса 86» написали современные украинские авторы и исполнители: Потап, Владимир Кагарлык, Инга Кагарлык и Алина Паш.

К исполнению трека, помимо Потапа и Алины Паш, присоединились такие звезды, как группа MOZGI (запись музыкального произведения состоялась по инициативе продюсерского центра MOZGI Entertainment и студии звукозаписи MOZGI Studios), Сергей Бабкин, DOROFEEVA, Тарас Тополя и Юлия Санина.

В понедельник, 26 апреля, на Украине пройдут мероприятия с участием первых лиц государства, руководства ГАЗО, ЧАЭС и представителей предприятий зоны отчуждения в честь 35-й годовщины чернобыльской катастрофы.

Тридцать пять лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, в результате которого был полностью разрушен атомный реактор и крыша здания, а образовавшееся радиоактивное облако накрыло часть территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы. Специалисты считают, что произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.