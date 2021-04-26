Русскоязычные граждане на Украине после принятия законов о государственном языке, об образовании и об использовании украинского языка в сфере обслуживания подвергаются гонениям со стороны украинских националистов при негласной поддержке властей.
«По поводу языка — я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы», — подчеркнул Зеленский.
Согласно данным исследования американской компании Gallup, проведенного в 2008 году, более 80% жителей Украины предпочитают русский язык в общении.
После того как Крым стал российской территорией (после референдума, на котором его жители проголосовали за вхождение в состав России), количество русскоязычных граждан уменьшилось.
Однако уже после начала войны в Донбассе ряд исследований показали, что картина изменилась незначительно.
Так, более 75% поисковых запросов в украинском сегменте интернета производятся на русском языке.