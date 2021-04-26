Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит никакой проблемы в ущемлении прав русскоязычных в стране. Его слова прозвучали в ходе брифинга в Чернобыльской зоне 26 апреля, посвященного годовщине трагедии на ЧАЭС

Русскоязычные граждане на Украине после принятия законов о государственном языке, об образовании и об использовании украинского языка в сфере обслуживания подвергаются гонениям со стороны украинских националистов при негласной поддержке властей.

«По поводу языка — я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы», — подчеркнул Зеленский.

Языковой омбудсмен раздосадован количеством жалоб на русскоязычных чиновников © Facebook, Тарас Кремінь

После того как Крым стал российской территорией (после референдума, на котором его жители проголосовали за вхождение в состав России), количество русскоязычных граждан уменьшилось.

Однако уже после начала войны в Донбассе ряд исследований показали, что картина изменилась незначительно.

Так, более 75% поисковых запросов в украинском сегменте интернета производятся на русском языке.